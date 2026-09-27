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Pe fondul secetei, apa coboară sub pragul critic: Ceban atacă guvernarea, Hajder ripostează

Photo of Adrian Popa Adrian Popa27 septembrie 2026
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Pe fondul secetei, apa coboară sub pragul critic: Ceban atacă guvernarea, Hajder ripostează

Nivelul apei din lacul Novodnestrovsk, din Ucraina, a coborât cu peste zece metri, până sub pragul critic, anunță ministrul mediului, Gheorghe Hajder.

Pe fondul secetei, Republica Moldova a instituit, de ieri, stare de urgență în sectorul hidrologic, iar autoritățile spun că monitorizează situația non-stop pentru a preveni problemele de aprovizionare cu apă potabilă.

Primarul capitalei, Ion Ceban, acuză autoritățile centrale, precizând că apa este gestionată politic și că mingea este în ograda guvernării.

Hajder îi răspunde că acuzațiile politice și încercările de a găsi vinovați nu rezolvă problema și nu vor aduce nici apă, nici ploaie.

Sursa: Redacția timpul.md

Photo of Adrian Popa Adrian Popa27 septembrie 2026
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Photo of Adrian Popa

Adrian Popa

Adrian Popa a urmat mai multe programe de formare academică în țară și străinătate, are pregătire în domeniile științe politice, relații internaționale și studii de securitate.
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