Actualitate

Donald Trump a acceptat invitația lui Xi Jinping de a vizita China în noiembrie

Photo of Adrian Popa Adrian Popa27 septembrie 2026
0 0
Donald Trump a acceptat invitația lui Xi Jinping de a vizita China în noiembrie

Donald Trump a acceptat invitația președintelui chinez Xi Jinping de a efectua o vizită în China în luna noiembrie, a anunțat liderul american de la Washington, relatează DPA.

Anunțul vine după o vizită de stat de trei zile a lui Xi Jinping la Washington.

Trump a declarat, cu privire la deplasarea sa la Beijing, că „vom vorbi mult”.

Vizita în China este programată pentru luna noiembrie.

Sursa: Redacția timpul.md

Photo of Adrian Popa Adrian Popa27 septembrie 2026
0 0
Photo of Adrian Popa

Adrian Popa

Adrian Popa a urmat mai multe programe de formare academică în țară și străinătate, are pregătire în domeniile științe politice, relații internaționale și studii de securitate.
Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *