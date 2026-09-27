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Donald Trump a acceptat invitația lui Xi Jinping de a vizita China în noiembrie
Donald Trump a acceptat invitația președintelui chinez Xi Jinping de a efectua o vizită în China în luna noiembrie, a anunțat liderul american de la Washington, relatează DPA.
Anunțul vine după o vizită de stat de trei zile a lui Xi Jinping la Washington.
Trump a declarat, cu privire la deplasarea sa la Beijing, că „vom vorbi mult”.
Vizita în China este programată pentru luna noiembrie.
Sursa: Redacția timpul.md