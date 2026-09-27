Donald Trump a acceptat invitația lui Xi Jinping de a vizita China în noiembrie

Donald Trump a acceptat invitația președintelui chinez Xi Jinping de a efectua o vizită în China în luna noiembrie, a anunțat liderul american de la Washington, relatează DPA.

Anunțul vine după o vizită de stat de trei zile a lui Xi Jinping la Washington.

Trump a declarat, cu privire la deplasarea sa la Beijing, că „vom vorbi mult”.

Vizita în China este programată pentru luna noiembrie.

Sursa: Redacția timpul.md