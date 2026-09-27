...hashtag1...

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Photo of Adrian Popa Adrian Popa27 septembrie 2026
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Reducerea accizelor sau a TVA la carburanți ar avea un efect limitat asupra prețurilor și ar genera pierderi importante la bugetul de stat, apreciază directorul executiv al Expert-Grup, Adrian Lupușor.

Analiza economistului arată că principala cauză a scumpirilor o reprezintă cotațiile internaționale, iar ponderea taxelor în preț a scăzut de la începutul anului de la 47% la 38% pentru benzină și de la 33% la 26% pentru motorină.

Potrivit calculelor sale, eliminarea accizei la motorină ar ieftini litrul cu aproximativ 4 lei, dar ar costa bugetul peste 3 miliarde de lei anual, în timp ce reducerea TVA la 10% ar însemna o ieftinire de circa 3 lei și pierderi de aproximativ 1,6 miliarde de lei.

În aceste condiții, Lupușor propune o reducere temporară a accizei la motorină, activată atunci când cotațiile internaționale depășesc un anumit prag, precum și sprijin țintit pentru fermieri, transportatori și gospodăriile vulnerabile.

Sursa: Redacția timpul.md

Photo of Adrian Popa Adrian Popa27 septembrie 2026
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Photo of Adrian Popa

Adrian Popa

Adrian Popa a urmat mai multe programe de formare academică în țară și străinătate, are pregătire în domeniile științe politice, relații internaționale și studii de securitate.
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