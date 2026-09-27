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Protest pentru chiriași în centrul Madridului, după evacuarea unei femei de 80 de ani

Photo of Adrian Popa Adrian Popa27 septembrie 2026
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Protest pentru chiriași în centrul Madridului, după evacuarea unei femei de 80 de ani

Protestatarii au ocupat de sâmbătă seară o piață din Madrid, unde cer protecție sporită pentru chiriași.

Protestatarii au ocupat de sâmbătă seară o piață din Madrid, unde cer protecție sporită pentru chiriași.

Mobilul demonstrației este evacuarea, miercuri, a unei femei de 80 de ani, caz care a stârnit emoție în întreaga țară.

Manifestarea are loc în contextul crizei locuințelor din Spania, transmite France Presse, citată de hotnews.ro.

Sursa: Redacția timpul.md

Photo of Adrian Popa Adrian Popa27 septembrie 2026
0 0
Photo of Adrian Popa

Adrian Popa

Adrian Popa a urmat mai multe programe de formare academică în țară și străinătate, are pregătire în domeniile științe politice, relații internaționale și studii de securitate.
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