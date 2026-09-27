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Protest pentru chiriași în centrul Madridului, după evacuarea unei femei de 80 de ani
Protestatarii au ocupat de sâmbătă seară o piață din Madrid, unde cer protecție sporită pentru chiriași.
Protestatarii au ocupat de sâmbătă seară o piață din Madrid, unde cer protecție sporită pentru chiriași.
Mobilul demonstrației este evacuarea, miercuri, a unei femei de 80 de ani, caz care a stârnit emoție în întreaga țară.
Manifestarea are loc în contextul crizei locuințelor din Spania, transmite France Presse, citată de hotnews.ro.
Sursa: Redacția timpul.md