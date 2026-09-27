Președinta Maia Sandu s-a întâlnit, la Președinție, cu o parte dintre copiii care au participat la provocarea de lectură lansată la începutul verii, la care au răspuns aproape 500 de copii din toată țara.

Președinta Maia Sandu s-a întâlnit, la Președinție, cu o parte dintre copiii care au participat la provocarea de lectură lansată la începutul verii, la care au răspuns aproape 500 de copii din toată țara.

Aceștia i-au scris Președintei despre cărțile citite în vacanță.

La întâlnire, copiii au discutat cu șefa statului cum poate deveni lectura un obicei de fiecare zi, iar una dintre ideile discutate a fost ca primele 30 de minute ale zilei de școală să fie dedicate lecturii.

În semn de apreciere pentru participare, copiii au primit diplome și certificate pentru procurarea de cărți din librării.

Sursa: Redacția timpul.md