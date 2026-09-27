Alexandr Berlinschii: Motorina ar putea costa 27,31 lei pentru agricultori și transportatori. De ce Guvernul nu o face?

Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, propune ca agricultorii și transportatorii să beneficieze de motorină la un preț de 27,31 lei pentru un litru, pentru a preveni scumpirile în lanț la produse și servicii. Parlamentarul a explicat că actualul preț al motorinei include aproape 9,50 lei pe litru sub formă de accize și TVA, bani care ajung la bugetul de stat.



Potrivit calculelor prezentate de Alexandr Berlinschii, la data de 24 septembrie, prețul motorinei era de 36,81 lei/litru. Din această sumă, costul motorinei până la intrarea în țară ar fi de 23,10 lei, iar alte 4,21 lei reprezintă cheltuielile aferente transportului, distribuției și activității stațiilor PECO.



Astfel, înainte de aplicarea taxelor, prețul ar ajunge la 27,31 lei/litru. Ulterior, la această sumă se adaugă acciza și TVA-ul, ceea ce duce prețul final la nivelul actual.



„9,50 lei la fiecare litru de motorină încasează în bugetul de stat”, a declarat Alexandr Berlinschii.



Deputatul susține că statul ar putea folosi o parte din aceste încasări pentru a acorda facilități unor categorii care consumă cantități mari de motorină, în special agricultorilor și transportatorilor.



„Trebuie de identificat mecanisme ca anume la acești transportatori să fie oferită motorina cu prețul de 27,31 lei. Deoarece costurile respective le achităm noi, cetățenii”, a spus parlamentarul.



Potrivit lui Alexandr Berlinschii, scumpirea motorinei se răsfrânge direct asupra tarifelor pentru transportul interurban. El a dat ca exemple creșteri de 1,50 lei pe ruta Chișinău–Orhei, 2,70 lei pe Chișinău–Rezina, 4,80 lei pe Chișinău–Cahul și 7,50 lei pe Chișinău–Briceni.



„Noi achităm factura pentru lipsa de planificare și de viziune”, a acuzat deputatul.



Alexandr Berlinschii cere Guvernului să intervină prin mecanisme de subvenționare sau plafonare a prețului pentru aceste categorii. Dacă subvenționarea integrală nu este posibilă, deputatul propune ca statul să acopere 70-80% din costuri.



„Eu nu spun că prețul de 27,31 lei trebuie să fie oferit tuturor cetățenilor. La pompă urmează să fie. Cei care au mașini luxoase și cu motoare mari, care consumă mult, să achite și 40,50 lei, dacă își permit. Dar cetățenii, mai mult de jumătate, care trăiesc la limita sărăciei, urmează să le fie asigurat”, a declarat deputatul.



El atrage atenția în special asupra agricultorilor, care se află în perioada recoltării și consumă cantități importante de motorină, dar și asupra transportatorilor de curse interurbane. Alexandr Berlinschii afirmă că, pe măsură ce cresc prețurile la carburanți, cresc și încasările statului din taxe, iar o parte din acești bani ar putea fi redirecționată pentru susținerea categoriilor afectate.



„Partidul Nostru critică, dar vine și cu soluții alternative, constructive, pentru a ieși din această situație și a nu admite creșterea inflației și creșterea prețurilor”, a conchis deputatul.



Potrivit ANRE, în următoarele trei zile, un litru de motorină va costa 36,82 lei.

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