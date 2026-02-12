Scandalul de la biserica din Dereneu continuă. Ușa lăcașului ar fi fost ruptă

Tensiunile continuă la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași. Un slujitor al lăcașului de cult a transmis în direct, pe pagina Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, imagini și declarații de la fața locului, susținând că reprezentanții Asistenței Sociale ar fi încercat să preia copiii preotului Alexandru Popa.

„Au venit cei de la Asistența Socială, au intrat în biserică să ia copiii preotului Alexandru Popa. Creștinii s-au opus și nu au permis ca acești copii să fie luați. Și ce credeți? Îi avem alături pe mascați, cei care au venit chipurile să ne apere de a intra și a ne ruga în biserică”, a relatat slujitorul în timpul transmisiunii live.

Acesta a afirmat că enoriașii din Dereneu își revendică dreptul de a se ruga în biserica pe care o consideră a comunității locale, menționând că lăcașul ar fi fost ridicat de localnici încă din anul 1800. Potrivit declarațiilor sale, în interior ar fi slujit episcopul Petru, împreună cu câțiva credincioși, în timp ce altor persoane nu li s-ar fi permis accesul, motiv pentru care s-ar fi rugat în exterior.

„Creștinii din Dereneu sunt fermi în acțiunea lor de a-și revendica dreptul de a se ruga aici. Este o biserică a comunității, ridicată din 1800 de către localnici. Aici slujește, slujea preoțimea Mitropoliei Moldovei. Vizavi, fără creștini, slujește fostul preot român Florinel Marin; el are biserică, are unde se ruga și se simte foarte bine. Aceasta este biserica creștinilor Mitropoliei Moldovei, dar ei nu se pot ruga, se roagă afară. Preoții Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, împreună cu cei care doresc să-i susțină în rugăciune pe creștinii de aici, au venit să se roage. Vlădica Petru a slujit în interior, împreună cu câțiva localnici care sunt în biserică, dar nouă accesul, de dimineață, nu ni s-a permis, de aceea ne rugăm afară”, a declarat acesta.

În același video, slujitorul a reiterat acuzațiile privind intervenția autorităților și a criticat implicarea Mitropoliei Basarabiei în conflictul din localitate.

„Ce îi trebuie Mitropoliei Basarabiei clădiri? Are clădiri. Pe cine întrebi, toți îndeplinesc ordine de sus, dar nimeni nu vrea să-și asume o responsabilitate. De aseară, ușa bisericii a fost deschisă, ruptă și dată într-o parte și nu a mai fost închisă. Cum spunea cineva aseară, un român a venit să învrăjbească două tabere de moldoveni. El râde peste geam și filmează, iar aici moldovenii îngheață”, a mai afirmat slujitorul.