Pentru oamenii buni, se va găsi mereu un loc de muncă bine plătit! Alexei Buzu pleacă din funcția de Ministru a Muncii în cea de Secretar General al Guvernului

„Totodată, îi mulțumesc lui Alexei Buzu pentru că a acceptat să preia funcția de Secretar General al Cancelariei de Stat. Împreună, ne vom asigura că fiecare instituție va lucra eficient, în slujba oamenilor, pentru a implementa reformele necesare și pentru a avansa pe drumul nostru de aderare la Uniunea Europeană”, a subliniat Alexandru Munteanu.