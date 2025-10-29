Vineri va avea loc ședința de învestire a Guvernului Munteanu

După consultările cu toate fracțiunile parlamentare, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a ieșit astăzi la o conferință de presă alături de fracțiunea PAS, care l-a și înaintat.

Liderul partidului majoritar, Igor Grosu, a subliniat că a discutat cu Munteanu despre garnitura viitorului Executiv și despre programul de guvernare. De asemenea, Igor Grosu a specificat că vineri urmează să fie învestit noul Cabinet de Miniștri, așa cum s-a anunțat anterior.

„Am discutat și am intrat în detalii de politici și priorități pe perioada imediat următoare. Și candidații au prezentat detaliile pe politicile pe care le propun să le inițieze. Am discutat și despre proiectul bugetului pentru anul 2026… Vineri, așa cum am anunțat, va avea loc ședința de învestire a Guvernului”, a spus Igor Grosu.

La rândul său, candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a apreciat discuțiile de astăzi cu fracțiunile parlamentare ca fiind unele „constructive”.

„Am vorbit despre ce vrem să facem pentru calea noastră spre prosperare, pace, dezvoltarea Republicii Moldova pe parcursul European. Am avut consultări constructive cu toate fracțiunile. Am propus o consolidare o forțelor, am promis că vom lua în considerare propunerile constructive și vom avea consultări cu tot Cabinetul, pentru că până acum la consultări am fost doar eu, dar vom continua și cu toți miniștrii”, a declarat Munteanu.

Amintim, că următoarea și cea de-a doua ședință a Parlamentului urmează să aibă loc joi, 30 octombrie, când vor fi formate Comisiile parlamentare. Iar vineri, 31 octombrie, urmează să aibă loc ședința Parlamentului în care va fi audiat premierul și urmează să fie supus votului echipa guvernamentală pe care o propune noul prim-ministru.

Anterior, Alexandru Munteanu a publicat numele miniștrilor pe care îi propune în Cabinetul său.







