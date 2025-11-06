CEC a plătit membrii biroului electoral din Franța cu bani în plic

Svetlana Patraman, o membră a biroului electoral din Franța, de la alegerile parlamentare din 28 septembrie, susține că a fost remunerată în plic de către Comisia Electorală Centrală.

„Noi am fost achitați în plic, cu 140 de euro cash, fără să semnăm nicăieri, în Franța. Public fac declarația, nu cred că cineva va deschide gura pe acest subiect. Eu am rămas șocată, pentru că, 10 ani în urmă, în timpul perioadei statului capturat, când toată societatea lucram contra lui Plahotniuc, să-l dăm jos, noi am primit pe facturi de la CEC. Le am la mine până în ziua de astăzi, le păstrez. Acum ne-au dat în plic, membri care nu am fost din partea partidelor, membri în biroul electoral. Reprezentanți, nu observatori. Membrii care am fost am primit toți câte 140 de euro, cel puțin în Franța așa a fost, în plic micuț, alb și scris pe el numele. O bancnotă de 100 și două de 20. Tot așa le am în plic”, a relatat Svetlana Patraman, în cadrul unei emisiuni TV.

„Acum, în calitate de deputat, vă rog, vedeți ce s-a făcut, de unde și cum au venit banii? Nu am semnat măcar nicăieri”, s-a adresat Svetlana Patraman deputatului Vasile Costiuc, prezent la emisiune.

„Asta e extrem de grav. Dar dacă nu ați semnat, reiese că nici nu vi s-a dat nimic”, a răspuns Costiuc.

„Am plicul, am și video”, a spus femeia.

„Domnule Postica, dacă Dvs. considerați că putem să ne adresăm public, noi ne adresăm public, să ne răspundeți, la fel de public, cum și cu cât ați plătit membrilor birourilor electorale de peste hotare și de ce le-ați dat bani în plicuri”, a menționat deputatul.

Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale nu au venit cu o reacție până în momentul publicării acestui articol. Contactat de Unimedia, vicepreședintele CEC, Pavel Postica, nu a răspuns, deocamdată, la mesaj.