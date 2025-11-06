Radu Marian s-a făcut de râs la TV când a spus cine are în Moldova 1.000 de euro salariu lunar

Chicoteli în direct, după ce deputatul Radu Marian, din Partidul Acțiune și Solidaritate, a enumerat categoriile de specialiști care câștigă 1.000 de euro lunar. Moderatoarea emisiunii „Rezoomat” a intervenit, precizând că există și deputați cu salarii de 25.000 de lei. „Da, iată deputații, ok. Scoatem ceea ce ne place”, i-a răspuns alesul PAS.

„Sunt peste 100.000 de persoane, în toată țara, care au mai mult de 1.000 de euro”, a declarat deputatul.

Potrivit acestuia, printre specialiștii cu astfel de venituri se numără taximetriștii, instalatori, angajați din IT și din domeniul serviciilor. Moderatoarea a intervenit, menționând că există și deputați care primesc un salariu lunar de 25.000 de lei.

„Da, iată deputații, ok. Scoatem ceea ce ne place”, a declarat alesul PAS.