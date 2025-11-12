Percheziții de amploare în trenul Chișinău – București, care au dus la o întârziere de 4 ore

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) informează, că la data de 10 noiembrie 2025, trenul Chișinău–București a ajuns la destinație la ora 10:45, cu o depășire de peste 4 ore a programului obișnuit. Întârzierea de 4 ore și 12 minute s-a produs din motive independente de întreprindere.

„În această perioadă de 4 ore, garnitura de tren a fost supusă unui control vamal amplu și extins de procesul obișnuit la punctul de trecere Ungheni. Concomitent, organele de drept au efectuat activități procesuale în una din sucursalele întreprinderii din mun. Chișinău, despre detaliile căreia este în drept să comunice, la această etapă, exclusiv entitatea care coordonează acțiunile procesuale”, se spune într-un comunicat al întreprinderii.

CFM reiterează disponibilitatea de a acorda sprijinul necesar autorităților competente în activitățile de prevenire și combatere a oricăror forme de ilegalitate, pe care nu le tolerăm.

Totodată, întreprinderea își exprimă îngrijorarea privind impactul acestei rețineri asupra încrederii partenerilor și călătorilor, precum și asupra imaginii instituției.

Calea Ferată din Moldova mizează pe înțelegerea pasagerilor și adresează scuzele de rigoare pentru inconvenientele create în afara voinței și controlului instituției.