Profesor, despre intenția MEC de a procura manuale din Estonia: Eșec de guvernare

Decizia Ministerului Educației de a importa manuale din Estonia pentru elevii din Republica Moldova a generat reacții critice și numeroase întrebări din partea experților. Lectorul universitar, Ivan Faina, consideră că această măsură reflectă un eșec în managementul curricular și al resursei umane, după patru ani de reforme în educație.

„Anunțul acesta despre manualele estoniene confirmă un eșec de guvernare în managementul curriculei și al resursei umane”, a declarat Faina într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Totodată, lectorul și-a arătat îngrijorarea privind riscul de dependență externă și lipsa transparenței în procesul de achiziție. Mai mult, Faina cere publicarea contractelor, a licențelor și a costurilor per elev, precum și clarificări privind drepturile de adaptare, traducere și actualizare a conținutului.

„Dacă am ajuns să nu ne pricepem la făcut manuale, ce pretenții putem avea de la elevi atunci? Care sunt riscurile de dependență externă? Se va face acest import integral la matematică (cl. I–XII) cu un plan de transfer de know-how? Acest transfer va fi transparent, se vor publica contractele, licențele, costurile per elev, clauzele de localizare și calendarul de livrare?

Întrebări sunt foarte și foarte multe. Mai ales dacă eșuăm și la acest transfer/import, care sunt planurile de alternativă? Plus, care este sensul școlilor-model de care tot auzim, dacă noi încă comunități-model nu avem? Și totuși, Guvernul recunoaște oficial că nu mai știe să facă manuale și comandă matematică din Estonia. E un soi de capitulare administrativă. Da, e bine că recunoști. Dar după patru ani? Câte mandate ne mai trebuie să recunoaștem tot?”, se arată în mesajul lui Ivan Faina.

De asemenea, lectorul solicită un plan clar pentru instruirea profesorilor, adaptarea exercițiilor la contextul local, protejarea autorilor moldoveni și evaluarea impactului reformei.

„Copiii nu sunt beta-testeri pe bani publici. Ori livrați KPI clari, termene și rezultate măsurabile, ori recunoașteți că ați schimbat doar coperta unui sistem crăpat. Calitatea nu se importă; se construiește. În rest? UE – 2028? Pe dracu’! Până atunci teze se vor vinde. „Otcaturi” pe achiziții se vor lua. Caritate pentru like-uri se va face. Trebuie hrăniți oamenii cu circ și pâine”, a conchis Ivan Faina.