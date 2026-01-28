Politică

Maia Sandu condamnă atacul asupra unui tren cu civili din Ucraina: Transporta bărbați și femei, care își vedeau de viața lor

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul asupra unui tren care transporta civili în Ucraina, calificând incidentul drept o încălcare gravă a dreptului internațional. „Cei responsabili trebuie trași la răspundere”, a scris șefa statului pe X.

„Acest tren transporta bărbați și femei care își vedeau de viața lor. Civili. Atacarea lor încalcă dreptul internațional. Cei responsabili trebuie trași la răspundere. Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni constante, iar Ucraina trebuie să primească sprijin continuu pentru a-și apăra oamenii și pacea Europei”, a scris șefa statului pe X.

