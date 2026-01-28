Fost senator francez condamnat la 4 ani de închisoare după ce a drogat o deputată cu intenția de a o agresa sexual

Fostul senator francez Joël Guerriau a fost condamnat marți la 4 ani de închisoare, dintre care un an și jumătate cu executare, pentru că i-a administrat ecstasy unei colege parlamentare, Sandrine Josso, fără știrea acesteia, cu scopul de a o agresa sexual. Avocații bărbatului au anunțat că acesta va face apel împotriva condamnării, susținând că a fost un „gest de neatenție”.

„Intenția sexuală” a acuzatului, obiectul unor lungi dezbateri în timpul procesului, a fost în cele din urmă recunoscută de tribunalul penal din Paris. Fostul senator a fost condamnat, de asemenea, la o pedeapsă de ineligibilitate de cinci ani, potrivit Le Figaro.

El va trebui să urmeze și un tratament obligatoriu și i se interzice să ia legătura cu Sandrine Josso.

„Este o ușurare imensă”, a declarat victima la finalul pronunțării deciziei tribunalului. Avocații lui Joël Guerriau au anunțat că acesta va face apel împotriva condamnării. Fostul ales, în vârstă de 68 de ani, a susținut că a fost un „gest de neatenție”.

Joël Guerriau a demisionat din funcția de senator în octombrie 2025 din cauza acestui caz. El a fost acuzat că i-ar fi administrat parlamentarei Sandrine Josso, în vârstă de 50 de ani, „o substanță susceptibilă de a-i altera discernământul sau controlul asupra acțiunilor sale, cu scopul de a comite un viol sau o agresiune sexuală”. Politicianul de centru-dreapta s-a confruntat, de asemenea, cu acuzații legate de posesia și consumul de ecstasy.

Cazul a avut ecou în Franța după condamnarea în 2024 a lui Dominique Pelicot, găsit vinovat de drogarea și violarea repetată a soției sale, Gisele, și de invitarea a zeci de străini să o agreseze în timp ce era inconștientă. Procesul Pelicot a atras atenția presei internaționale și a sensibilizat opinia publică cu privire la agresiunile facilitate de droguri.

Josso le-a spus anchetatorilor că s-a simțit rău după ce a băut câteva înghițituri dintr-un pahar de șampanie oferit de Guerriau în apartamentul său oficial, unde venise pentru a sărbători victoria acestuia în alegeri. Faptele s-au petrecut pe 14 noiembrie 2023. Ea a precizat că șampania nu avea gust normal și că, dacă nu ar fi reușit să părăsească apartamentul, era sigură că Guerriau ar fi agresat-o, convinsă că el voia să-și „satisfacă o dorință”.

Un test toxicologic a confirmat ulterior prezența ecstasy în sângele ei, iar substanța a fost găsită și în apartamentul lui Guerriau.

Partidul Horizons al fostului senator, care face parte din alianța guvernamentală a președintelui francez Emmanuel Macron, a declarat presei franceze, în urma acuzațiilor din noiembrie 2023, că Guerriau a fost suspendat cu efect imediat.

Anul trecut, Parlamentul a aprobat modificări ale legii franceze privind violul pentru a include consimțământul, aliniind legislația la cea a peste zece alte țări europene, într-o mișcare care a primit un nou impuls prin procesul Pelicot.