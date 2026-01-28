Grav accident în raionul Ungheni: Un bărbat a fost lovit mortal de o mașină

Un bărbat a decedat pe loc, după ce a fost lovit de o mașină. Totul s-a întâmplat aseară, pe traseul G88 Ungheni – Cornești – Condrătești – Năpădeni.

Poliția a stabilit preliminar că o tânără de 22 de ani, aflată la volanul unui Audi, la intrarea în satul Mircești a lovit un pieton care se deplasa pe carosabil în aceeași direcție.

În urma impactului, bărbatul de 48 de ani a decedat pe loc.

Tânăra a fost testată alcoolscopic și nu era în stare de ebrietate. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.