Petardele și artificiile vândute ilegal în Chișinău pun în pericol copiii

Asociația Obștească „Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor” avertizează că articole pirotehnice nesigure sunt comercializate ilegal în mai multe zone din Chișinău, inclusiv către minori, fenomen ce pune în pericol sănătatea și siguranța acestora.

Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor a anunțat, într-o postare publicată la 5 decembrie, că specialiștii instituției, împreună cu reprezentanți ai mass-media, au identificat mai multe puncte neautorizate de comercializare a produselor pirotehnice.

Potrivit organizației, articole precum petarde, artificii și pocnitori sunt vândute fără documente, etichetare sau instrucțiuni, ceea ce încalcă legislația și expune cumpărătorii la riscuri majore, inclusiv arsuri, traumatisme sau incendii.

Instituția atrage atenția că, în unele cazuri, vânzătorii ofereau aceste produse direct minorilor, fără supravegherea unui adult și fără nicio avertizare. Copiii, fiind o categorie vulnerabilă, nu conștientizează pericolul utilizării articolelor pirotehnice și pot suferi accidente grave.

Centrul recomandă populației să achiziționeze articole pirotehnice doar din locuri autorizate, unde există acte de proveniență și instrucțiuni în limba română, și să nu permită minorilor să cumpere sau să folosească petarde. Totodată, consumatorii sunt îndemnați să anunțe autoritățile ori de câte ori observă vânzare ilegală.

Organizația precizează că va continua verificările împreună cu mass-media, iar locațiile identificate urmează să fie raportate instituțiilor competente. Mesajul final subliniază că sărbătorile trebuie să rămână sigure, evitând situațiile care pot pune în pericol viața.