Fuziunea Universității din Cahul cu UTM ar putea avea loc în 1-2 săptămâni

Într-o săptămână sau două Guvernul ar putea aproba o hotărâre prin care Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și Universitatea Tehnică a Moldovei vor fuziona. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Potrivit ministrului, această decizie ar urma să consolideze oferta educațională din sudul țării și să asigure sustenabilitatea centrului universitar din Cahul.

Ministrul a precizat că decizia de absorbție ar putea fi luată într-un termen foarte scurt, la nivel guvernamental. „În funcție de cum vor evolua discuțiile, am putea săptămâna viitoare sau peste o săptămână să mergem cu o hotărâre de Guvern în acest sens, care va stabili procesul de absorbție. Acest lucru va însemna că admiterea din 2026 se va face de o singură instituție”, a declarat Dan Perciun în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova.

Oficialul a explicat că scopul principal al acestei inițiative este menținerea și dezvoltarea unui centru universitar puternic în sudul țării, în pofida scăderii demografice și a numărului de studenți.

„Obiectivul nostru de bază este să ne asigurăm că pe termen mediu și lung în Cahul există un centru universitar atractiv, unde studenții vor să învețe, unde există o diversitate a specialităților și suficiente cadre didactice. Întrebarea este cum facem ca acest lucru să se întâmple în condițiile demografice din ultimii ani? Soluția pe care o vedem noi este ca Universitatea din Cahul să devină parte a unei familii mai mari, mai puternice, cu mai multe resurse și care poate să-i vină în sprijin în procesul de dezvoltare”, a explicat ministrul.

Ministrul a argumentat alegerea UTM în calitate de instituție „de absorbție”, subliniind capacitatea financiară a acesteia de a sprijini modernizarea universității din Cahul.

„Noi ne-am gândit la Universitatea Tehnică, pentru că pe lângă Universitatea de Medicină este universitatea cu cele mai multe resurse financiare, cu cel mai mare potențial de a investi și de a ajuta Universitatea din Cahul să se dezvolte. Beneficiile ar fi oferirea unor resurse financiare suplimentare oferite atât de minister, dar și de UTM, pentru modernizarea campusului universitar de la Cahul”, a explicat ministrul.