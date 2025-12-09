SUA vor ca Ucraina să cedeze Rusiei întregul Donbas

Negocierile de pace privind Ucraina au ajuns într-un impas din cauza unei singure întrebări: cum poate fi convins Kievul să cedeze complet Kremlinului teritoriul Donbasului.

Despre acest lucru scrie luni, 8 decembrie, publicația online Politico, citând un înalt oficial european care a dorit să rămână anonim.

„În ceea ce privește teritoriul, poziția americanilor este simplă: Rusia cere ca Ucraina să renunțe la teritorii, iar americanii încă se gândesc cum poate fi realizat acest lucru”, îl citează redacția pe interlocutorul său.

„Americanii insistă că Ucraina trebuie să lase Donbasul… într-un fel sau altul”.La rândul său, Kievul insistă că orice acord de pace trebuie să includă înghețarea ostilităților pe actuala linie a frontului, amintește publicația.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, vorbind cu jurnaliștii pe 8 decembrie, a declarat că „Ucraina nu are nici dreptul juridic, nici moral să renunțe la teritoriile sale în favoarea Rusiei”.

Moscova însă „insistă fără îndoială” ca ucrainenii să cedeze teritorii, transmite agenția Ukrinform pe site-ul său.Între timp, Statele Unite „lucrează la găsirea unui compromis care să corespundă ambelor părți”, a precizat Zelenski.

Potrivit agenției Reuters, până în prezent Federația Rusă controlează 19,2% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea anexată, toată regiunea Lugansk, peste 80% din regiunea Donețk, aproximativ 75% din regiunile Herson și Zaporojie, precum și părți din regiunile Harkov, Sumî, Nikolaev și Dnipropetrovsk.

Președintele SUA, Donald Trump, răspunzând la întrebările jurnaliștilor la un eveniment dedicat Premiului Centrului Kennedy, pe 7 decembrie, a declarat că este „puțin dezamăgit” că Vladimir Zelenski „încă nu a citit” ultima propunere de pace a SUA. Totodată, liderul american a spus că, în opinia sa, Rusia este de acord cu această propunere, deși „ar prefera să obțină întreaga țară”.

Comentând pentru Politico situația creată la negocieri, înaltul oficial european a subliniat că acum „este important modul în care se vor comporta Statele Unite – ca mediator sau ca parte care se înclină spre Rusia”. El a amintit și că Kievul încă așteaptă clarificări privind ce garanții de securitate este dispus Washingtonul să-i ofere.