Restricții bugetare în stânga Nistrului din cauza presiunii economice tot mai mari

Administrația regiunii transnistrene a anunțat introducerea unor noi restricții privind utilizarea fondurilor bugetare, justificând măsura prin deteriorarea situației economice și pregătirea pentru următorul an financiar.

La Tiraspol se subliniază că schimbările vizează în primul rând termenele de depunere a documentelor și posibilitatea de a angaja noi obligații financiare.

Conform hotărârii, cererile de finanțare a cheltuielilor pentru anul 2025 vor fi acceptate doar până la 22 decembrie. Totodată, începând cu 3 decembrie, asumarea de noi obligații financiare este suspendată, cu excepția celor ce țin de cheltuieli de importanță socială.

Se înăspresc și cerințele pentru proiectele de investiții: construcțiile, reconstrucțiile și lucrările de reparație capitală vor fi finanțate doar în baza deciziilor aprobate până la 1 noiembrie 2025.

Autoritățile nerecunoscutei din stânga Nistrului consideră aceste măsuri „necesare” și afirmă că ele vor permite un control mai strict al bugetului și o utilizare mai rațională a resurselor în condiții de mijloace limitate.