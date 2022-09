Peskov îi amenință cu închisoarea pe politicienii care îi cer demisia „țarului” Putin

Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, i-a amenințat, marți, 12 septembrie, pe cei care încalcă legile cenzurii din timpul războiului, pentru care există pedeapsa condamnării cu până la 15 ani de închisoare, în contextul în care în urmă cu o zi deputații municipali din toată Rusia au cerut Dumei de Stat să îl acuze pe președintele rus de înaltă trădare pentru declanşarea războiului în Ucraina iar acesta să-și dea demisia.

Reporterul Reuters, Jake Cordell scrie pe Twitter că Dmitri Peskov, spune că linia dintre a critica legal campania armată a Rusiei în Ucraina și încălcarea legilor cenzurii din timpul războiului, pentru care există pedepse de până la 15 ani de închisoare, este „foarte, foarte fină”.

