Peste 100.000 de euro și un milion de lei, despăgubiri după accidentul de la Strășeni

În urma tragicului accident produs pe 2 februarie, în care Daniel, un băiat de 14 ani, și-a pierdut viața, iar Delia, o adolescentă de 12 ani, a fost grav rănită, părinții celor doi copii cer despăgubiri și dreptate. De asemenea, mamele adolescenților speră ca tragedia să determine autoritățile să facă trecerile de pietoni mai sigure.

„Un coșmar din viața mea. Niciodată nu am să uit ziua de 2 februarie”, spune mama lui Daniel.

Femeia povestește că, după înmormântarea fiului său, a început să caute răspunsuri despre circumstanțele tragediei, despre șofer și despre mersul anchetei. Potrivit acesteia, o parte dintre informații le afla din rețelele sociale.

Și mama Deliei spune că își dorește să se facă dreptate.

Avocata familiei Dubceac, Valeria Dodon, solicită despăgubiri raportate inclusiv la veniturile pierdute de mama fetei, care nu poate reveni la muncă deoarece trebuie să fie alături de fiica sa.

În cadrul acțiunii civile, mama Deliei solicită despăgubiri de un milion de lei, iar prejudiciul salarial este indicat separat în dosar. Potrivit avocatei, prejudiciul material și cheltuielile judiciare sunt acoperite de partea inculpatului.

În același timp, mama lui Daniel solicită despăgubiri de peste 100.000 de euro și pedeapsă pentru șofer.

Părinții copiilor spun că le este greu și nu prea reușesc să îți refacă viața în urma accidentului. Mama lui Daniel deseori merge la mormântul lui și nici până astăzi uneori nu-i vine a crede că băiatul său nu mai este în viață.

„Pentru mine, seara ceea și ziua au fost blestemate. Niciodată nu am să uit”, spune mama lui Daniel.

Pentru Delia însă lupta continuă. După externare, au urmat trei luni cu picioarele în ghips, după care a început kinetoterapia. Piciorul drept a rămas în ghips, fiindcă nu era sudat, nici prins.

În cele din urmă, părinții speră ca tragedia să determine autoritățile să facă trecerile de pietoni mai sigure și să prevină alte asemenea accidente. Mai mult, mama Deliei a inițiat o petiție pentru a securiza zona.

De cealaltă parte, șoferul, Curban Cîrlig, a declarat că îi pare rău pentru cele întâmplate. Acesta și-a recunoscut vina, fapt care ar putea fi luat în considerare la stabilirea pedepsei.