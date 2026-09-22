Poliția oferă detalii în cazul TikTokerului Nekoglai, vizat într-un dosar de droguri

Poliția oferă detalii în cazul TikTokerului Nekoglai, pe numele său Nikolai Lebedev, care, potrivit informațiilor publice apărute anterior, este vizat împreună cu concubina sa într-un dosar privind comercializarea și promovarea consumului de droguri. Oamenii legii nu au făcut public numele persoanelor cercetate, însă datele prezentate în comunicat corespund informațiilor relatate anterior despre cei doi.

Potrivit Poliției, oamenii legii au documentat timp de două luni activitatea bărbatului de 25 de ani și a concubinei sale, în vârstă de 21 de ani, cetățeană a Federației Ruse.

Anchetatorii susțin că cei doi administrau conturi pe rețelele sociale urmărite de peste 12 milioane de persoane. Potrivit Poliției, prin intermediul acestora ar fi fost promovat consumul de droguri, iar în anumite cazuri ar fi fost comercializate substanțe narcotice.

În cadrul investigațiilor, oamenii legii au identificat și un bărbat de 51 de ani, cetățean al Ucrainei, care ar fi procurat droguri pentru consum propriu de la cei doi suspecți.

La 16 septembrie, polițiștii au efectuat percheziții la un imobil de lux închiriat de cuplu. În locuință au fost depistate și ridicate marijuana, hașiș și mefedronă, precum și cântare electronice de înaltă precizie și telefoane despre care anchetatorii susțin că ar fi fost utilizate în activitatea infracțională.

Percheziții au fost efectuate și la domiciliul bărbatului de 51 de ani, unde polițiștii au ridicat marijuana.

Poliția afirmă că, în momentul reținerii, cei doi suspecți ar fi manifestat un comportament agresiv, ar fi opus rezistență fizică și ar fi amenințat angajații Direcției Antidrog.

La solicitarea procurorului, instanța a dispus arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile.

Cuplul este cercetat pentru mai multe infracțiuni, inclusiv promovarea consumului de droguri prin intermediul rețelelor de socializare și comercializarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Potrivit Poliției, persoanele vinovate riscă până la 20 de ani de închisoare.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a tuturor persoanelor implicate.