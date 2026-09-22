Renato Usatîi: Guvernul trebuia să se pregătească din timp pentru criză

Guvernul trebuia să ia măsuri cu câteva luni înainte pentru a preveni actuala criză de carburanți și gaze, susține președintele fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi. Declarația a fost făcută înaintea ședinței Parlamentului, în contextul solicitării Guvernului de a institui starea de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile, începând cu 26 septembrie.

Potrivit lui Usatîi, autoritățile ar fi putut utiliza rezervele statului sau recurge la împrumuturi pentru a procura motorină în perioada în care prețurile erau mai mici.

„În prima zi, când a fost blocată pentru prima dată strâmtoarea Ormuz, am spus: haideți, vă rog, din rezervele statului să folosim toate posibilitățile, toate sursele financiare, ca să procurăm motorină la acel moment, la prețul, dacă vorbim în lei moldovenești, puteam procura cu 20, cu 22 de lei, maximum 24 de lei per litru. Asta cu acest preț să ajungă la consumatorul final”, a declarat deputatul.

Liderul fracțiunii Partidului Nostru a criticat și faptul că măsurile sunt luate după apariția problemelor, nu în etapa de prevenire a acestora.

„Astăzi, când noi introducem starea de urgență, nu pentru a preveni o criză, dar când deja ne aflăm în criză, ei astăzi au nevoie de starea de urgență doar ca să se poată procura utilaj, să se poată procura gaze, motorină, fără licitație, adică pe o procedură mai scurtă”, a spus Usatîi.

Deputatul a invocat și necesitatea pregătirii unor echipamente de rezervă pentru eventuale incidente care ar afecta infrastructura energetică. În acest context, el a propus procurarea din timp a unui transformator de rezervă.

„Nu vă jucați cu focul, cum spune cineva, procurați acum acest transformator să-l avem în rezervă. (…) Dar comandați-l astăzi, că 200-300 de mii de euro, ca să rămână toată țara fără curent electric, asta nu este o sumă, chiar o sumă mare, chiar pentru un stat sărac cum este Republica Moldova”, a declarat Renato Usatîi.

Totodată, acesta a cerut ca, în procesul de identificare a soluțiilor pentru criza energetică, să fie consultați reprezentanții partidelor de opoziție și ai sectoarelor economice afectate de creșterea prețurilor.

Usatîi a mai susținut că autoritățile trebuie să adopte măsuri preventive pentru a limita impactul unor eventuale crize asupra populației și mediului de afaceri.