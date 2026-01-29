Peste 100.000 de moldoveni au rămas fără buletine românești. Ce spun autoritățile

Peste 100.000 de români născuți în Republica Moldova au rămas fără cărți de identitate după modificarea legislației privind domiciliul, care a dus la anularea a peste 160.000 de buletine. Măsura vizează adresele unde figurează prea multe persoane, iar autoritățile susțin că încearcă să corecteze situații considerate neregulamentare.

Încă de la prăbușirea URSS, sute de mii de români născuți în Republica Moldova s-au stabilit în România. Aceștia și-au redobândit cetățenia pe baza faptului că părinții sau bunicii lor s-au născut în România Mare, iar actele românești au fost anulate ilegal de către comuniștii care au ocupat ilegal Basarabia. Firește, aceștia nu aveau o casă în orașele din țară, ocazie cu care și-au făcut cărți de identitate având domiciliul stabilit la prieteni sau cunoscuți. Astfel, mulți dintre cei care s-au stabilit în România au luat la rândul lor în spațiu studenți, medici, ingineri, profesori care au decis să-și continue viața în România.

Lucrurile au devenit însă extrem de dificile după ce Parlamentul a adoptat o nouă lege privind evidența și actele de identitate ale cetățenilor români. După modificările aduse, peste 100.000 de români din Basarabia s-au trezit peste noapte că buletinul nu mai este „legal”. Digi24.ro explică cum s-a ajuns aici și oferă datele oficiale ale autorităților.

„Ne-am simțit de parcă am fi suboameni”Legea a fost adoptată în 2023, iar de atunci și până în prezent au fost anulate peste 160.000 de buletine. Cea mai mare parte a celor care au constatat că au „o carte de identitate ilegală” este compusă din cetățeni născuți în Republica Moldova, peste 100.000.

Situația, dacă pare de-a dreptul kafkiană pentru cei care au fost nevoiți să constate că România consideră actele eliberate chiar de către autoritățile sale au devenit „ilegale”. Grupurile românilor din Republica Moldova au fost pline de întrebări care ar fi trebuit să clarifice situația.

Unii dintre cei cu care am vorbit au relatat circumstanțele în care au constatat că sunt posesori ai unor documente „ilegale”. Spre exemplu, unul dintre cei care s-a pomenit într-o astfel de situație a aflat despre „ilegalitatea” documentului în timp ce mergea pentru a petrece sărbătorile de iarnă împreună cu părinții, rămași în Republica Moldova.

Acesta se afla într-un autocar pe ruta București-Chișinău, traseu pe care-l face de peste 15 ani, de când a venit în România. De această dată, realitățile absurdului l-au lovit frontal. Agentul din cadrul Poliției de Frontieră l-a informat, fără altă explicație, că nu poate merge mai departe pentru că buletinul „este ilegal”.

Întâmplarea l-a obligat să rămână blocat în punctul vamal până a găsit o modalitate de a reveni la București. În aceeași situație s-au trezit alte zeci de mii de persoane, fie când au fost opriți în trafic pentru un control de rutină, fie când au fost să ridice un cazier judiciar și li s-a spus că au un buletin „ilegal”.

Mulți dintre cei cu care am vorbit ne-au spus la unison că s-au simțit umiliți sau chiar „suboameni”, termen care trimite la sinistra politică „Untermensch”. Aceștia ne-au relatat că în unele cazuri polițiștii care le-au luat buletinele, nici măcar nu au oferit un proces verbal, după cum ar fi legal.

162.036 de cărți de identitate anulate

Într-un răspuns oficial pentru Digi24.ro, Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor a transmis câte persoane au rămas fără cartea de identitate și cine sunt acestea. În total, persoane din 86 de state au rămas fără buletin, în baza noii legi.

Din datele transmise de către autorități, notă discordantă fac românii născuți în Republica Moldova. Potrivit informațiilor furnizate de către Ministerul Afacerilor Interne (MAI), din cele peste 160.000 de cărți de identitate anulate, 66% aparțineau persoanelor care s-au născut în Republica Moldova. În urma unui calcul simplu putem constata că peste 100.000 de români născuți peste Prut s-au trezit că buletinul eliberat de autoritățile române este anulat tot de către autoritățile române.

Câți ruși au rămas fără buletin românesc

Din aceleași date, reiese că din 2023 până la sfârșitul anului 2025, din totalul de cărți de identitate anulate, cele care aparțin unor cetățeni care s-au născut în Federația Rusă reprezintă 1%, adică puțin peste 1.600 de persoane. Este foarte posibil ca printre aceștia să se afle și urmași ai românilor din Basarabia care au fost deportați după ce fosta provincie română a fost anexată de către URSS.

Prezentăm mai jos datele oficiale oferite de către Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor:

„De la momentul inițierii procedurilor de referință (2023) și până la 31 decembrie 2025 au fost anulate 162.036 acte de identitate. De reținut următoarele aspecte care rezultă din administrarea informațiilor din R.N.E.P.: a) 66% dintre persoanele cărora le-a fost anulat actul de identitate au locul de naștere în Republica Moldova; b) 17% au locul de naștere în România; c) 12% au locul de naștere în Ucraina; d) câte 1% au locul de naștere în fiecare dintre următoarele state: Italia, Germania, Marea Britanie, Franța, Federația Rusă și Spania; e) câte aproximativ 0,5% în fiecare dintre următoarele state: Irlanda, S.U.A., Belgia, Grecia și Cehia; f) Restul (de regulă sub 50 de persoane în această situație) în alte 73 de state”, arată oficialii.

„Pe parcursul evaluărilor desfășurate în perioada 2020-2021, în vederea implementării mecanismelor de furnizare a serviciilor electronice, au fost identificate anumite dificultăți generate de faptul că la anumite adrese au fost înregistrate mai multe persoane care au declarat că și-au stabilit domiciliul. S-a ajuns astfel la situații absurde precum existența a peste 22 de mii de persoane ca având domiciliul la o adresă din Sectorul 3 al Municipiului București sau existența a câtorva zeci de adrese la nivel național în situația cărora erau înregistrate mai mult de 5.000 de persoane.

În scopul remedierii situațiilor în care un număr mare de cetățeni își stabilesc domiciliul la aceeași adresă, în cursul anului 2022, Parlamentul a inițiat un proiect de modificare a legislației și, începând cu data intrării în vigoare a legii (iunie 2023), mecanismul de anulare a informațiilor referitoare la domiciliu a fost implementat la nivel național.

Prin art. 28 alin. (4) din O.U.G. nr.97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se introduce prevederea prin care „Nu poate fi înscrisă în actul de identitate adresa de domiciliu dacă în Registrul Național pentru Evidența Persoanelor (R.N.E.P.) sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă”, au transmis autoritățile.