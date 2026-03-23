Peste 4.000 de tone de benzină și motorină, importate în ultimele zile în R. Moldova

Circa 2.765 de tone de motorină și aproape 1.300 de tone de benzină au fost importate în Republica Moldova în perioada 20-23 martie. Datele au fost prezentate astăzi de Ministerul Energiei.

În aceste condiții, stocurile de produse petroliere au constituit 15,4 zile de consum pentru benzină, 14 zile de consum pentru GPL și 8 zile pentru motorină.

Autoritățile au încurajat proprietarii de autoturisme să folosească rațional produsele petroliere și să evite procurările fără strictă necesitate.

Guvernul a instituit pe 4 martie stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, în legătură cu situația externă.

Potrivit autorităților, măsura are un caracter preventiv și urmărește protejarea consumului intern și menținerea stabilității sistemului energetic.