Ce urmează după decizia Curții Constituționale de validare a alegerilor parlamentare

După validarea alegerilor parlamentare și a mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională, președinta Maia Sandu urmează să convoace prima ședință a noului Parlament. Conform legii, aceasta trebuie să aibă loc în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, adică până pe 28 octombrie.

Deputații se vor reuni în prima ședință de constituire, moment în care Parlamentul devine funcțional. Ședința este prezidată de cel mai în vârstă deputat, în acest caz Vladimir Voronin. În următoarele 10 zile se constituie fracțiunile parlamentare.

O altă etapă este alegerea președintelui Parlamentului, formarea Biroului permanent și a comisiilor de specialitate. Șeful legislativului este ales cu votul majorității deputaților aleși, adică cel puțin 51 din cei 101. Votul se desfășoară în mod secret, cu buletine de vot, iar candidaturile sunt înaintate de fracțiunile parlamentare. Vicepreședinții se aleg la propunerea președintelui Parlamentului, după consultarea fracțiunilor, prin vot deschis, cu majoritatea voturilor deputaților aleși.

Odată constituite, fracțiunile parlamentare sunt invitate de către președinta țării la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Partidul Acțiune și Solidaritate, care ar urma să dețină majoritatea parlamentară, a anunțat deja că îl va propune pentru această funcție pe Alexandru Munteanu.

Premierul desemnat va avea la dispoziție 15 zile pentru a forma echipa guvernamentală, a elabora programul de activitate și a solicita votul de încredere din partea Parlamentului.

Pentru a fi învestit, noul executiv trebuie să obțină cel puțin 51 de voturi. Odată votat, președinta va semna decretul de numire în funcție, iar membrii cabinetului de miniștri vor depune jurământul.

Dacă toate etapele se desfășoară conform calendarului, Guvernul Munteanu ar putea fi învestit în prima jumătate a lunii noiembrie.