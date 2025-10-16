Munteanu, un premier impus din afară. Macron, Merz și Tusk – adevărații „nași” ai noului guvern de la Chișinău?

Numirea lui Alexandru Munteanu în funcția de premier al Republicii Moldova ridică tot mai multe semne de întrebare privind autonomia decizională a partidului de guvernământ PAS. Dezvăluirea făcută de ministrul Educației, Dan Perciun, a scos la iveală un detaliu care ar putea confirma suspiciunile tot mai des vehiculate: Munteanu nu a fost o alegere internă, ci una „validată” la nivel extern.

Potrivit lui Perciun, liderii PAS l-au întâlnit pe Munteanu în august, în cadrul unei recepții la care au participat Emmanuel Macron, Friedrich Merz (cancelarul german) și Donald Tusk (premierul Poloniei).

„L-am cunoscut o lună și jumătate în urmă, împreună cu domnul Popșoi, la un eveniment la care au participat cei trei lideri (…). Atunci cred că nimeni nu se aștepta, nici domnul Munteanu nu se aștepta că ar urma să fie candidat pentru funcția de prim-ministru, dar așa au coincis lucrurile”,

– a declarat Dan Perciun.

Coincidență sau scenariu bine regizat, momentul ridică mari semne de întrebare. Cum se face că un candidat necunoscut opiniei publice, cu legături în Ucraina și absență totală din politica internă, apare brusc pe scena politică după o întâlnire cu trei lideri europeni?

Tot mai multe voci vorbesc despre un guvern tehnocrat impus din exterior, menit să asigure alinierea totală a Chișinăului la agenda Bruxelles-ului și a marilor capitale europene, chiar și cu prețul subminării suveranității decizionale a Republicii Moldova și blocarea aderării la UE prin legarea de Ucraina aflată în război.

PAS pare să fi acceptat rolul de executant docil al unor directive externe, în timp ce cetățenii rămân spectatori la un joc politic în care marile puteri decid cine conduce Moldova.

Un premier apărut peste noapte, o coincidență „diplomatică” și un partid obedient. Cât de mult mai contează votul alegătorilor, dacă premierul pare deja ales – nu la Chișinău, ci la Paris, Berlin și Varșovia?