„De la câmp – la pahar”: Primul Festival al Laptelui, organizat la Glodeni

Primul Festival al Laptelui din Republica Moldova va avea loc pe 20 septembrie, în satul Fundurii Vechi din raionul Glodeni. Evenimentul, desfășurat cu genericul „De la câmp – la pahar”, își propune să-i aducă mai aproape pe consumatori de fermieri și procesatori și să promoveze produsele lactate autohtone.

Inițiatoarea festivalului, antreprenoarea Stela Mosînzău, spune că mulți consumatori cunosc produsele pe care le găsesc pe rafturile magazinelor, însă știu prea puține despre fermele din Republica Moldova și despre oamenii care produc laptele.

„Vrem să apropiem consumatorul de fermier. Oamenii din Moldova trebuie să știe fermierul. Din păcate, nu prea cunosc oamenii și se tot plâng că nu avem ferme. Dimpotrivă, vreau să vă spun că avem mulți fermieri, care sunt foarte dedicați și fac cu mult drag ceea ce fac”, a declarat Stela Mosînzău.

Prin intermediul festivalului, organizatorii vor să prezinte întregul traseu al produselor lactate, de la activitatea din ferme până la procesare și comercializare.

„Vrem ca fermierii și procesatorii, pe tot lanțul acesta, să promovăm mai mult laptele și produsele făcute în Moldova și să arătăm consumatorului drumul lor real. De aici ne-a și venit ideea „De la câmp – la pahar””, a explicat organizatoarea.

Întreținerea unei ferme presupune însă cheltuieli considerabile. Fermierii achită pentru furaje, energie electrică, servicii veterinare, salarii și utilaje, iar în același timp trebuie să facă față concurenței produselor aduse de peste hotare.

În aceste condiții, producătorii consideră că alegerile făcute de consumatori la raft sunt esențiale pentru dezvoltarea sectorului autohton.

„Este foarte important ca producătorul local să aibă și susținerea consumatorului. Consumatorii din Republica Moldova trebuie să înțeleagă cât de importantă este susținerea lor pentru ferme. Degeaba ne plângem că nu avem lapte, dacă ne ducem conștient la raftul magazinului și cumpărăm lapte de import”, a menționat Mosînzău.

Aceasta subliniază că producerea și comercializarea laptelui presupun un întreg lanț, din care fac parte fermierul, procesatorul, comerciantul și, în final, consumatorul. Dacă una dintre verigi nu funcționează, întregul sector are de suferit.

Organizatorii festivalului consideră că o comunicare mai bună între producători și cumpărători ar putea crește încrederea în produsele fabricate în Republica Moldova.

Festivalul este destinat nu doar fermierilor și specialiștilor din domeniu, ci și publicului larg. Organizatorii îi așteaptă în special pe părinți și copii, care vor putea afla direct de la producători cum funcționează o fermă și ce presupune producerea laptelui.

Vizitatorii vor putea cunoaște fermieri și procesatori din Republica Moldova, vor degusta lapte, cașcavaluri și alte produse lactate și vor vedea o parte din tehnica utilizată în sectorul zootehnic. În program sunt prevăzute și activități pentru copii, dar și o parte festivă, la care sunt așteptați reprezentanți ai autorităților.

În 2025, fermele din Republica Moldova au produs aproximativ 64.000 de tone de lapte, în creștere considerabilă față de cele 14.700 de tone înregistrate în 2011. Pentru anul 2026, fermele comerciale sunt estimate să livreze pe piața internă circa 70.000 de tone.

Cu toate acestea, produsele lactate importate continuă să reprezinte până la 60% din consumul intern, fapt care menține o dependență ridicată a pieței de mărfurile aduse din străinătate.