Leancă, după ce procurorii au cerut șase ani de închisoare: Ce ați descoperit?

Fostul premier Iurie Leancă respinge acuzațiile care îi sunt aduse în dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău, după ce procurorii au solicitat condamnarea sa la șase ani de închisoare. El susține că acuzarea nu ar fi prezentat dovezi privind existența unui interes material personal și contestă teza potrivit căreia decizia de concesionare ar fi fost luată în beneficiul unor grupuri de interese.

Într-o reacție pentru Tvrmoldova.md, Leancă a declarat că procurorii i-ar fi verificat atât averea, cât și membrii familiei, fără să identifice, potrivit lui, probe care să demonstreze că ar fi obținut beneficii în urma concesionării aeroportului.

„M-ați verificat din cap până-n picioare”, a declarat fostul premier, susținând că verificările ar fi vizat-o inclusiv pe mama sa, în vârstă de 89 de ani, precum și pe copiii săi, atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. „Și ce ați descoperit?”, a întrebat Leancă.

Reacția vine după ce procurorul de caz, Victor Muntean, a declarat în instanță că în procesul concesionării ar fi existat „vicii ascunse”, constatate anterior de organul de urmărire penală. Potrivit acuzării, acțiunile unor persoane publice ar fi fost întreprinse în interesul grupului criminal Șor și al organizației criminale Vladimir Plahotniuc.

Leancă respinge această versiune și o califică drept „o narațiune veche”. Fostul premier cere acuzării să demonstreze că studiul de fezabilitate care a stat la baza deciziei era viciat și, totodată, că el ar fi cunoscut acest lucru.

„Totul până la urmă se rezumă la faptul că, dacă l-am cunoscut pe Șor, înseamnă că i-am transmis lui aeroportul”, a afirmat fostul șef al Guvernului.

Fostul premier mai susține că procedura de concesionare a aeroportului nu a fost inițiată de Cabinetul pe care l-a condus, ci în 2012, în perioada Guvernului condus de Vlad Filat.

Potrivit lui Leancă, decizia adoptată în 2013 s-ar fi bazat pe un masterplan, un studiu de fezabilitate și pe necesitatea unor investiții în infrastructura aeroportuară. El a invocat starea pistei de aterizare și dificultățile privind finanțarea investițiilor.

Leancă susține, de asemenea, că încetarea concesionării nu ar fi avut la bază constatarea ilegalității contractului, ci neîndeplinirea obligațiilor investiționale de către Avia Invest.

„Atunci când a fost anulată concesionarea, nu pe baza ilegalității, ci pe baza faptului că Avia Invest nu și-a îndeplinit obligațiile investiționale”, a declarat fostul premier.

Acuzarea are însă o versiune diferită. Procurorii susțin că unii dintre inculpații din dosar ar fi contribuit la reducerea de la 8% la 1% a cotei din profitul concesionarului care urma să revină statului și că procedura de selectare a concesionarului ar fi fost mimată.

În cazul lui Iurie Leancă, procurorii au cerut o pedeapsă de șase ani de închisoare. Pedepse cuprinse între cinci și șase ani au fost solicitate și pentru alți șapte inculpați, printre care fostul ministru al Economiei Valeriu Lazăr, fostul director general al Agenției Proprietății Publice Tudor Copaci și fostul director interimar al Aeroportului Internațional Chișinău Petru Jardan.

Contractul de concesionare a Aeroportului Internațional Chișinău a fost semnat în august 2013 între Agenția Proprietății Publice și Avia Invest pentru o perioadă de 49 de ani. Compania urma să investească peste 240 de milioane de euro în dezvoltarea aeroportului.

Aeroportul a revenit în gestiunea statului în martie 2023. În februarie 2025, Guvernul Republicii Moldova a câștigat la Curtea de Apel Svea din Stockholm un litigiu legat de concesionarea aeroportului.

Iurie Leancă respinge acuzațiile formulate împotriva sa, iar vinovăția sa urmează să fie stabilită de instanța de judecată.