Copaci tineri, rupți intenționat la Bălți. Primar: Vandalismul nu are nicio scuză

Mai mulți copaci tineri au fost rupți intenționat într-o zonă din municipiul Bălți, iar primarul Alexandr Petkov califică incidentul drept un act grav de vandalism. Edilul a anunțat că arborii vor fi replantați și și-a exprimat speranța că Poliția îi va identifica pe cei responsabili, astfel încât aceștia să răspundă pentru faptele lor și să acopere prejudiciul cauzat orașului.

„Asta nu mai este o simplă faptă de huliganism. Este vandalism în forma sa cea mai urâtă”, a declarat Alexandr Petkov.

Primarul susține că arborii nu au fost deteriorați accidental, ci ar fi fost rupți intenționat, unul după altul.

„Cu ce au putut deranja pe cineva niște copaci tineri? Nu vorbim despre o deteriorare accidentală — au fost rupți intenționat, unul după altul”, a menționat edilul.

Petkov a subliniat că locuitorii au dreptul să solicite Primăriei drumuri și trotuare mai bune, parcuri amenajate și mai multă vegetație, însă distrugerea bunurilor realizate din banii comunității nu poate fi tolerată.

Potrivit acestuia, administrația locală a decis deja să planteze alți copaci pe sectorul respectiv și să restabilească ceea ce a fost distrus.

„Sper ca Poliția să-i identifice pe cei responsabili, iar aceștia să răspundă pentru faptele lor și să acopere prejudiciul cauzat orașului. Vandalismul nu are nicio scuză și nu trebuie tolerat la Bălți”, a mai spus Alexandr Petkov.

Incidentul a provocat reacții și în rândul internauților. Unii au cerut ca persoanele responsabile să fie identificate și sancționate inclusiv prin muncă în folosul comunității.

„Ar fi bine Poliția să găsească făptașii și instanța să-i pedepsească cu multe ore de muncă în folosul comunității. Cel puțin…”, a scris un internaut.

Alții s-au întrebat care ar putea fi motivul distrugerii arborilor. „De ce să spargem copaci? Ce ți-au făcut?”, a comentat o persoană, în timp ce alți utilizatori au cerut instalarea camerelor de supraveghere nocturnă și aplicarea unor amenzi.

„Trebuie instalate camere de supraveghere nocturnă! Și amendați-i!!!”, se arată într-un alt comentariu.

Un alt internaut și-a exprimat regretul față de cele întâmplate: „Este foarte dureros ceea ce se întâmplă la noi acasă. Avem o țară frumoasă, un oraș minunat. Trebuie să prețuim ce avem, dar să nu distrugem. Păcat.”