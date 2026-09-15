Petkov acuză PAS din Bălți de blocarea Consiliului și invocă „destabilizare”

Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, acuză reprezentanții PAS din Consiliul Municipal că ar bloca intenționat activitatea acestuia și susține că situația ar face parte dintr-o acțiune de destabilizare a nordului Republicii Moldova, despre care afirmă că ar fi planificată din străinătate.

Edilul a declarat că, în opinia sa, acțiunile consilierilor PAS depășesc cadrul unor divergențe politice și afectează dezvoltarea municipiului.

„Sunt convins: reprezentanții partidului de guvernare PAS din Bălți, care blochează intenționat dezvoltarea orașului, sunt complici la o acțiune de destabilizare a situației din nordul Moldovei, planificată din străinătate. În calitate de primar, consider că este inadmisibil să tac în această situație”, a declarat Alexandr Petkov.

Primarul spune că intenționează să discute situația și cu conducerea centrală a PAS și că așteaptă explicații privind acțiunile consilierilor formațiunii din Bălți.

„Voi avea discuții cu conducerea acestui partid. Sper că vom vorbi mai detaliat despre cine subminează bazele dezvoltării statului. Eu acum nu denaturez nimic”, a afirmat Petkov.

Potrivit edilului, blocajele din Consiliul Municipal ar avea consecințe nu doar pentru Bălți, ci și pentru întreaga regiune de nord a țării.

„Bazele dezvoltării statului în Bălți și în nordul Republici Moldova destabilizează situația din țară, începând cu regiunea de nord a Republicii Moldova. Această destabilizare vine din străinătate. Vreau ca toată lumea să știe că în această destabilizare sunt implicați direct reprezentanții partidului din Bălți”, a mai declarat primarul.

Declarațiile au fost făcute în contextul ședințelor Consiliului Municipal Bălți care nu au avut loc. Petkov susține că reprezentanții PAS și PSRM ar fi împiedicat deliberat desfășurarea acestora, ceea ce ar fi blocat aprobarea bugetului municipal pentru anul curent, precum și a unor proiecte de infrastructură și sociale.