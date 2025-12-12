Photoshop și alte instrumente Adobe, acum disponibile în ChatGPT

Compania Adobe a integrat unele instrumente Photoshop, Acrobat și Adobe Express în ChatGPT. Noutățile sunt disponibile pentru toți utilizatorii, inclusiv pentru cei care nu au un abonament plătit.

Cu ajutorul Photoshop în ChatGPT, poți încărca fotografii, edita folosind opțiunile sugerate și glisoarele pentru ajustarea manuală, apoi le poți salva sau trimite într-o aplicație completă pentru prelucrare detaliată.

Acrobat permite să lucreze cu PDF: să editezi documente, combini mai multe fișiere într-unul singur, precum și să generezi text pe baza conținutului și să îl salvezi în format PDF cu formatarea specificată.

Adobe Express permite crearea de postere, coperți și alte materiale grafice. Utilizatorul trebuie doar să aleagă un șablon și să indice modificările care trebuie făcute, întregul proces se desfășoară în chatbot.

Pentru a activa integrările în ChatGPT, trebuie să efectuezi câteva acțiuni. Pentru Photoshop, să accepți regulile de utilizare, iar pentru Acrobat și Express, să te conectezi la contul Adobe. Toate funcțiile sunt disponibile prin versiunea web și aplicațiile ChatGPT pentru iOS și macOS.

Deocamdată, utilizatorii Android pot folosi doar Adobe Express, iar suportul pentru Acrobat și Photoshop va fi adăugat ulterior.