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VIDEO// Rusia a lansat ofensiva totală în Ucraina: Atacuri în rafală asupra Kievului. Cel puțin 7 morți și peste 100 de răniți

Photo of Timpul.md Timpul.md11 septembrie 2026
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Forţele ruse au lansat un amplu atac aerian asupra Ucrainei pe parcursul a 24 de ore, culminând cu noi lovituri asupra capitalei în primele ore ale zilei de vineri, 11 septembrie, informează Kyiv Post.

Rusia a atacat puternic Kievul

Atacul din timpul nopţii a rănit cel puţin două persoane şi a provocat un incendiu într-un bloc de locuinţe cu nouă etaje din Kiev, după un val mortal de atacuri desfăşurate joi în întreaga ţară, în urma căruia şapte persoane au fost ucise şi peste 120 au fost rănite, informează News.ro.

Cel mai recent atac a lovit o clădire rezidenţială din districtul Dniprovskyi al Kievului, potrivit Administraţiei Militare a oraşului Kiev. Forţele Aeriene ucrainene avertizaseră cu puţin timp înainte că drone ruseşti cu propulsie cu reacţie se îndreptau spre capitală.

Echipele de intervenţie au fost mobilizate la blocul cu nouă etaje, unde autorităţile oraşului au confirmat că cel puţin două persoane au fost rănite.

Atacul a avut loc după loviturile de joi asupra unor oraşe şi comunităţi din întreaga Ucraină, inclusiv Pavlohrad, Dnipro, Kramatorsk, Sumî, Zaporojie, Odesa şi Kiev. Cel puţin şapte civili au fost uciși şi peste 120 au fost răniţi, inclusiv copii.

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Photo of Timpul.md Timpul.md11 septembrie 2026
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Photo of Timpul.md

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