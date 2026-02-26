Plîngău, despre viitorul său în PAS: Vom analiza chestiunile partinice în primăvară

Deputatul PAS, Dinu Plîngău, susține că, deocamdată, nu intenționează să părăsească fracțiunea parlamentară, invocând colaborarea eficientă din cadrul comisiei de specialitate din care face parte. Parlamentarul a menționat că activitatea în cadrul Comisiei pentru integrare europeană este una constructivă, ceea ce îl determină să rămână în actuala formulă parlamentară.

„Trebuie să recunosc, am o conlucrare foarte bună și mă simt confortabil în comisia pentru integrare europeană. Acolo există o conlucrare bună nu doar între deputații majorității, ci și între opoziție și guvernare”, a declarat Dinu Plîngău în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV.

Cu referire la eventuale schimbări de ordin partinic, deputatul a precizat că a avut discuții cu președintele PAS, Igor Grosu, însă o decizie finală va fi luată ulterior, în cadrul structurilor de partid.

„Cu referire la chestiile partinice, am avut discuții cu domnul Grosu ca să vedem cum activăm mai departe. Fracțiunea este o modalitate de organizare în Parlament, dar chestiunile partinice le vom analiza în primăvară. Atunci atât PAS, cât și Platforma DA își vor organiza Congresul. Chestiile partinice le vom discuta la forurile partidelor. Eu voi discuta cu Platforma DA”, a explicat Dinu Plîngău.

Deputatul fracțiunii PAS a ținut să precizeze că, deși este apropiat de Platforma Demnitate și Adevăr, nu este membru al acestei formațiuni politice. „Nu sunt membru al Platformei DA, dar am declarat că sunt aproape de Platforma DA. Particip la ședințe, mă întâlnesc cu colegii din Platforma DA”, a mai spus Dinu Plîngău.