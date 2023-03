Podoleak: Informațiile privind un atac de „sabotaj” la Briansk sunt o „provocare deliberată” a Rusiei. „Temeți-vă de partizanii voștri”

Rapoartele privind un atac al sabotorilor ucraineni în regiunea rusă Briansk sunt o „provocare deliberată”, a declarat Mihailo Podoleak, consilierul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, citat de Sky News.

Mihailo Podoleak a scris pe pagina sa de Twitter în această după-amiază că Federația Rusă „vrea să își sperie poporul pentru a justifica atacul asupra unei alte țări”.

„Povestea despre grupul de sabotaj ucrainean din Federația Rusp este o provocare deliberată clasică. Federația Rusă vrea să își sperie populația pentru a justifica atacul asupra unei alte țări și sărăcia în creștere după anul de război. Mișcarea partizană din Federația Rusă devine tot mai puternică și mai agresivă. Temeți-vă de partizanii voștri…”, a scris consilierul prezidențial al Ucrainei.

The story about 🇺🇦sabotage group in RF is a classic deliberate provocation. RF wants to scare its people to justify the attack on another country & the growing poverty after the year of war. The partisan movement in RF is getting stronger & more aggressive. Fear your partisans…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 2, 2023