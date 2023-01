Podoliak: După încheierea războiului, Ucraina va începe să construiască relații mai calde și mai strânse cu Republica Moldova

După încheierea războiului cu Federația Rusă, Ucraina va începe să construiască relații mai calde și mai strânse cu Republica Moldova. O astfel de declarație a fost făcută în emisiunea ”Доброго вечора, ми з України” de către consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, scrie TV8.

Potrivit lui, în viitor, ţările noastre vor trebui să consolideze procesele de integrare economică şi politică.

Potrivit lui Podoliak, Rusia „după înfrângerea în războiul cu Ucraina” își va pierde influența negativă asupra altor țări, iar pozițiile în politica externă se vor slăbi, așa cum s-a întâmplat la începutul anilor ’90.

„Din păcate, după prăbușirea Uniunii Sovietice, nu am început să vorbim normal. Am fost cu toții implicați în rezolvarea problemelor interne. Mai mult decât atât, la un moment dat ne-am concentrat în continuare pe Moscova, am crezut că ea stabilește un vector de dezvoltare, că relațiile noastre ar trebui să fie și ele decise de Rusia. Acum, în sfârșit, vom pune toate punctele pe i”, a declarat consilierul președintelui ucrainean.

În opinia sa, după încheierea războiului, Rusia va fi ocupată cu transformarea internă și formarea de noi elite. Tocmai în această perioadă, după cum este convins Podoliak, Ucraina și Moldova vor atinge un nou nivel în dezvoltarea relațiilor.

„Ne vom pune în valoare reciprocă suveranitatea și, pe baza acesteia, ne vom înțelege asupra unor relații mai calde. Deoarece împărtășim valorile europene împreună – deschiderea, dialogul, democrația ca atare, ne va fi foarte ușor să comunicăm”, a rezumat Podoliak.

