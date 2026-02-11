Restricții valutare la Aeroportul Chișinău: Rezidenții RM pot achita cumpărăturile doar în lei moldovenești

Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău informează pasagerii și vizitatorii că, potrivit legislației în vigoare, persoanele rezidente ale Republicii Moldova sunt obligate să efectueze plățile în spațiile comerciale din incinta aerogării exclusiv în moneda națională – leul moldovenesc (MDL).

„Aeroportul Internațional ,,Eugen Doga” – Chișinău informează pasagerii și vizitatorii cu privire la regulile de achitare aplicabile în spațiile comerciale din incinta aeroportului, în vederea unei informări corecte și a evitării eventualelor confuzii.

În conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, persoanele rezidente ale Republicii Moldova au obligația de a efectua plățile către vânzători rezidenți exclusiv în moneda națională – leul moldovenesc (MDL).

Această regulă se aplică tuturor magazinelor din incinta Aeroportului Internațional Chișinău, inclusiv celor amplasate înainte de punctul de trecere a frontierei de stat, precum și celor situate în punctele internaționale de trecere a frontierei de stat, inclusiv în zona de securitate cu acces restricționat.

Clarificările respective se bazează pe răspunsul oficial al Băncii Naționale a Moldovei la solicitarea Aeroportului, precum și prevederile Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară, art. 20, care stipulează că „plățile efectuate între rezidenți se realizează exclusiv în moneda națională”.

Pentru respectarea acestor prevederi legale, la efectuarea fiecărei tranzacții comerciale este necesară prezentarea unui act de identitate sau a pașaportului, în scopul stabilirii statutului de rezident sau nerezident al cumpărătorului.

Mulțumim pasagerilor pentru înțelegere și cooperare și încurajează respectarea regulilor legale aplicabile, în beneficiul unei experiențe de călătorie clare și conforme cu normele în vigoare”, notează reprezentanții aerogării.