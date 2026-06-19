Poliția: 14 sesizări privind fraudele telefonice, înregistrate în 24 de ore

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat 14 sesizări privind fraude telefonice, prejudiciul total estimat fiind de aproximativ trei milioane de lei.

O fraudă a fost comisă ieri, iar celelalte cazuri s-au produs anterior, fiind raportate ulterior de către victime.

Totodată, au fost prevenite alte 200 de tentative de escrocherie.

Printre cele mai frecvente scheme de fraudă se numără investiții online și platforme de tip FXPRO – una dintre cele mai profitabile metode pentru infractori; fals reprezentant al BNM sau al Poliției – victimele sunt convinse să transfere bani sub pretextul „protejării” conturilor bancare; Moldcell, EVO și alți operatori telecom – infractorii încearcă să obțină acces la conturi și aplicații.

De asemenea, escrocii folosesc metoda „accident cu o rudă implicată” și curieri, unde victimele sunt determinate să predea bani în numerar.

Metoda cu creditele fictive și impersonarea autorităților publice, la fel face victime.

În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să apeleze imediat la 112 în cazul în care primesc un apel suspect.

„Informați-vă, verificați și nu oferiți escrocilor șansa de a vă înșela”, au menționat polițiștii.