Președintele României: Ungaria blochează aderarea accelerată la UE

Ungaria și alte state membre ale Uniunii Europene au respins includerea în declarația finală a Consiliului European a unei formulări care prevedea „integrarea accelerată” a Ucrainei și Republicii Moldova în UE. Anunțul a fost făcut de președintele României, Nicușor Dan, după reuniunea liderilor europeni.

Potrivit șefului statului român, Ungaria s-a opus ca Ucraina să beneficieze de această facilitate, iar alte state, pe care nu le-a nominalizat, au susținut că Republica Moldova și Ucraina trebuie tratate în mod egal în procesul de aderare și să urmeze procedurile obișnuite, fără mecanisme de accelerare.

Totodată, premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat că Budapesta a obținut eliminarea din declarația finală a Consiliului European a referirii la „accelerarea aderării” Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Potrivit lui Magyar, liderii europeni au purtat dezbateri timp de patru ore asupra documentului final.

„Pentru prima dată în ultimul an și jumătate, a fost adoptată o declarație finală susținută de toate statele membre”, a scris premierul ungar pe platforma X.

Acesta a precizat că textul declarației a fost negociat și modificat timp de mai multe săptămâni și că, „în ultimul moment”, formularea privind accelerarea aderării a fost eliminată.

În luna iunie, Uniunea Europeană a convenit deschiderea primului cluster de negocieri de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina.

Peter Magyar a declarat anterior că pozițiile statelor membre privind continuarea negocierilor de aderare a Ucrainei diferă semnificativ. Potrivit acestuia, unele țări susțin deschiderea imediată a două noi capitole de negociere cu Ucraina, în timp ce altele pledează pentru deschiderea tuturor celor 33 de capitole.

Ungaria se numără printre statele care consideră că procesul de aderare trebuie să fie unul mai lent și etapizat.