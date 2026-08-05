Poliția: Două escrocherii au provocat pierderi de peste un milion de lei

Poliția anunță că, în ultimele 24 de ore, nu au fost înregistrate cazuri noi de fraudă telefonică. Cu toate acestea, în aceeași perioadă au fost raportate două escrocherii comise anterior, în urma cărora victimele au suferit prejudicii de peste un milion de lei.

Potrivit oamenilor legii, autorii au contactat victimele prin aplicațiile WhatsApp și Telegram, dar și prin intermediul unor platforme de investiții, prezentându-se drept consultanți financiari. Aceștia promiteau câștiguri consistente din investiții în criptomonede și alte instrumente financiare.

Victimele au fost convinse să transfere în repetate rânduri bani în conturile indicate de suspecți, folosind economii personale, credite bancare sau împrumuturi. Poliția precizează că platformele utilizate au fost create exclusiv pentru a induce în eroare investitorii și a le sustrage mijloacele financiare.

Într-unul dintre cazuri, o persoană a efectuat, în perioada 12 mai – 16 iulie 2026, mai multe transferuri către o platformă fictivă, fiind convinsă că investește în schimbul unor profituri ridicate. După ce nu a mai putut retrage banii, victima a sesizat Poliția. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 600.000 de lei.

Totodată, în aceeași perioadă, Poliția anunță că au fost prevenite 58 de tentative de escrocherie, fără ca cetățenii să înregistreze pierderi financiare, datorită vigilenței și reacției prompte a acestora.

Oamenii legii recomandă cetățenilor să manifeste prudență în fața ofertelor de investiții promovate prin telefon sau online și să nu transfere bani persoanelor necunoscute. În cazul unei suspiciuni de fraudă, aceștia sunt îndemnați să întrerupă imediat discuția și să apeleze Serviciul 112.