Un bărbat, reținut după ce ar fi cerut mită pentru influențarea unor polițiști

Un bărbat a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA), într-un dosar de trafic de influență. Acesta este bănuit că ar fi pretins și primit 1.500 de euro, susținând că poate influența angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP).

Potrivit CNA, suspectul i-ar fi promis unui denunțător că îi poate determina pe polițiști să nu îl documenteze pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate și să nu îi aplice sancțiunile prevăzute de lege.

Reținerea a avut loc în seara zilei de 4 august, pe teritoriul Gării Auto din orașul Cimișlia, imediat după transmiterea, sub controlul CNA, a sumei de 1.500 de euro. În urma percheziției efectuate la fața locului, banii au fost găsiți și ridicați din automobilul bănuitului.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul de detenție provizorie.