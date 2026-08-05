Un ucrainean, reținut pentru implicare într-o schemă de escrocherii telefonice

Un bărbat de 35 de ani, cetățean al Ucrainei, a fost reținut de oamenii legii, fiind bănuit de implicare într-o schemă de escrocherii telefonice. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații (INI), suspectul avea un rol de coordonare în cadrul grupării infracționale, ocupându-se de recrutarea curierilor și de colectarea banilor obținuți în urma fraudelor.

Reținerea a fost efectuată de ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din sectorul Botanica. Bărbatul a fost localizat în orașul Căușeni.

Conform anchetatorilor, suspectul activa în regiunea transnistreană, unde primea sumele de bani de la curieri, după care le transforma în criptomonede pentru a ascunde proveniența ilicită a acestora.

Anchetatorii susțin că membrii grupării contactau victimele prin telefon, prezentându-se inițial drept angajați ai unor instituții sau companii, iar ulterior drept reprezentanți ai unor autorități ale statului, pentru a le determina să transmită bani.

Valoarea totală a prejudiciului este în curs de stabilire, însă, potrivit oamenilor legii, este vorba despre o sumă considerabilă.

Totodată, poliția a stabilit că bărbatul era anunțat în căutare pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.

Suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Oamenii legii continuă investigațiile pentru a documenta întreaga activitate a grupării și pentru a stabili dacă acesta este implicat și în alte infracțiuni.

Conform legislației, infracțiunea investigată se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare.