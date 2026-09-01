Poliția nu știe cum bărbatul care și-a împușcat soția, la Măgdăcești, a scăpat de brățara electronică și a ajuns la victimă. Viorel Cernăuțeanu: „Cei de la Criuleni o căutau și ne întrebau pe noi unde e”

Poliția verifică modul în care a funcționat brățara electronică purtată de bărbatul care și-ar fi împușcat soția, apoi s-ar fi sinucis, la Măgdăcești. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat pentru Moldova 1 că aceasta nu a fost găsită la locul crimei.

Asupra bărbatului nu a fost găsită brățara de monitorizare. Acest lucru a fost confirmat de către șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Acum este în derulare o verificare internă privind modul în care a funcționat semnalul de monitorizare.

„La cercetarea la fața locului, suspectul nu avea brățara. Când a aplicat brățara, când a fost sistat semnalul brățării, dacă a informat poliția de la Criuleni despre riscul opririi semnalului, și e important când a informat poliția. Noi am chemat la fața locului, la cercetare astăzi căutau și ei brățara și nu o găseau, și ne întrebau pe noi, dar unde-i brățara? Deci ei tot nu cunoșteau”, a menționat Viorel Cernăuțeanu.