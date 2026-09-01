VIDEO: Moldoveni și români, luați pe sus pentru contrabandă cu 6,3 mil. de țigări în România. Marfa, de aproape 12 mil. euro, era ascunsă în camioane cu legume

Un grup infracțional organizat, format din cetățeni români și moldoveni, specializat în traficul ilegal de țigarete, a fost destructurat în România. În urma operațiunii, oamenii legii au indisponibilizat peste 6,3 milioane de țigarete.

Potrivit Poliției de Frontieră din România, în cadrul operațiunii desfășurate în perioada 29–30 august, oamenii legii au efectuat 22 de percheziții domiciliare și 26 de percheziții asupra unor autovehicule. Șase persoane au fost reținute, iar peste 6,3 milioane de țigarete au fost indisponibilizate.

Potrivit anchetatorilor, gruparea, formată din români și moldoveni, ar fi introdus în România, începând din 2025, peste 70 de milioane de țigarete, provenite din contrafacere și din afara spațiului comunitar. Țigaretele ar fi fost ascunse în autocamioane cu temperatură controlată, printre mărfuri precum ceapă, portocale și pepeni.

Un astfel de transport a fost depistat în zona municipiului Giurgiu. Polițiștii au oprit un autoturism și un autocamion, iar în compartimentul de marfă al camionului au găsit țigarete ascunse într-o partidă de ceapă.

Transporturile ar fi fost însoțite de mașini care aveau rolul de a supraveghea traseul și de a semnala eventualele controale ale autorităților. Ulterior, țigaretele erau depozitate în mai multe județe și distribuite pe piața neagră.

Prejudiciul estimat adus bugetului de stat este aproximativ 11.941. 826 euro.