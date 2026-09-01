VIDEO: Ucraina a lovit un mare port rusesc de la Marea Baltică 

Un atac cu drone ucrainene a avariat portul rus Ust-Luga din regiunea Leningrad, la Marea Baltică, în dimineața zilei de 1 septembrie, a declarat guvernatorul regional Alexander Drozdenko.

Ust-Luga este unul dintre cele mai mari și mai importante porturi ale Rusiei la Marea Baltică și găzduiește un terminal petrolier care servește drept centru major pentru exportul de țiței și produse petroliere. Situat la vest de Sankt Petersburg, departe de granița cu Ucraina, portul joacă un rol important în generarea de venituri pentru bugetul de stat.

Apărarea aeriană rusă a raportat doborârea a zeci de drone deasupra regiunii în orele cuprinse între 31 august și 1 septembrie, 17 drone fiind interceptate în timpul atacului în desfășurare în zona portuară Ust-Luga. Până la ora 6 dimineața, ora locală, Drozdenko a declarat că 38 de drone au fost distruse deasupra regiunii Leningrad și a confirmat pagube în port.

⚠️ 🇷🇺 Russia's energy infrastructure is taking another beating.



YANOS, one of Russia's five largest oil refineries and a major supplier to Moscow and central Russia, has reportedly suspended two of its three crude distillation units following the Ukrainian drone strike.



Those… — The Tectonic (@thetect0nic) September 1, 2026