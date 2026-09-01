Traficul de la Isaccea, suspendat după atacul rușilor din Ucraina. Bombardamente chiar lângă granița României

Rușii au atacat puternic în Ucraina, în noaptea de luni spre marți, chiar la granițele României. În urma acestuia, care s-a desfășurat chiar la frontieră, traficul la punctul de trecere a frontierei Orlivka-Isaccea a fost suspendat.

A fost distrusă o clădire administrativă, însă pontonul unde acostează navele nu a fost afectat. Până la lămurirea situației, trecerea cu BAC-ul a fost închisă.

Rușii au atact cu drone la Vâlcove, lângră granița României cu Ucraina

Armata Română a ridicat două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT pentru monitorizarea situației. Dronele nu au intrat în spațiul aerian național, dar piloții au văzut explozii pe teritoriul ucrainean.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în luni seară la ora 23.30, două ținte aeriene la 24 kilometri nord-est de Vâlcove, Ucraina, lângă graniță.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situației, la ora 23.43.

De asemenea, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol, la ora 00.05.

În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj Ro-Alert, valabil pentru nordul-estul județului Tulcea, la ora 23.56.

Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Ce a spus Gina Bradea, influencer culinar din Galați, dar care stă la Isaccea

Gina Bradea, influencer culinar din Galați, dar care stă la Isaccea acum a filmat atacul.

„Cu câteva minute înainte de ora 1 noaptea ne-a trezit o bubuitură foarte puternică. La scurt timp, încă una. Am ieșit afară speriați, nu se vedea nimic spre port. Nu a durat mult și a început să se audă antiaeriana. Locuiesc la Isaccea, lângă portul Orlovka/Orlivka din Ucraina. Am filmat spre final. Mi-e frică să mai dorm”, a spus aceasta.