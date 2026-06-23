85 de voturi pentru proiectul de lege al Partidului Nostru privind majorarea plafonului de înregistrare ca plătitor de TVA

Proiectul Partidului Nostru, care propune creșterea plafonului de scutire de TVA pentru companiile cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei (față de plafonul actual de 1,2 milioane), a fost votat în prima lectură în plenul Parlamentului, cu 85 de voturi ale deputaților. Este o susținere „fenomenală”, potrivit spicherului Legislativului.

Proiectul completează Codul fiscal, astfel încât agenții economici să fie obligați să se înregistreze ca plătitori de TVA doar după depășirea unui volum al livrărilor de bunuri și servicii de 3,2 milioane de lei într-o perioadă de 12 luni consecutive.

Deputatul Constantin Cuiumju, membru al Comisiei economie și unul dintre autorii proiectului, a subliniat că scopul inițiativei este adaptarea plafonului la realitățile economice actuale și crearea unui cadru fiscal mai prietenos pentru întreprinderile mici și mijlocii. Plafonul actual, stabilit în 2018, este depășit în timp, inflația crescând cu aproximativ 90% de atunci.

Deputatul PAS, Radu Marian, au sugerat că în UE pragul de înregistrare ca plătitor de TVA recalculat în lei constituie 1,7 mln de lei.

Constantin Cuiumju a declarat că Republica Moldova are realități economice diferite de statele UE, cu costuri, capitalizare și stabilitate economică mai reduse, afectate în ultimii ani de șocuri economice succesive, inclusiv criza energetică și inflația ridicată.

Proiectul urmează a fi votat în cea de-a doua lectură.