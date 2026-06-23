Anastasia Taburceanu a demisionat de la MoldATSA. Verișoara Maiei Sandu promite să întoarcă „sporurile și adaosurile la salariu”

Anastasia Taburceanu și-a anunțat demisia din cadrul întreprinderii de stat MoldATSA, pe fondul scandalului izbucnit în jurul remunerării sale. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, aceasta a declarat că va restitui toate sumele încasate sub formă de sporuri și adaosuri la salariul de bază pe durata activității sale în instituție.

„Astăzi mi-am depus cererea de eliberare din cadrul MOLDATSA. Voi restitui sumele încasate ca sporuri și adaosuri la salariul de bază pentru întreaga perioadă în care am activat în această instituție”, a scris Taburceanu.

„Îmi pare rău că, prin acțiunile și deciziile mele individuale, au fost afectați oameni fără nicio legătură cu situația dată”, a mai menționat ea.