Poluarea luminoasă crește riscul de apariție a bolii Alzheimer

Boala Alzheimer, una dintre principalele cauze ale declinului cognitiv, poate avea o legătură neașteptată cu o problemă de mediu larg răspândită – poluarea luminoasă, scrie earth.com.

Pe măsură ce iluminatul artificial continuă să umple orașele și suburbiile noastre, cercetătorii explorează acum modul în care expunerea constantă la lumina nocturnă poate influența sănătatea publică. În timp ce iluminatul stradal și semnele cu neon sporesc siguranța și frumusețea urbană, această strălucire constantă ar putea avea consecințe ascunse, contribuind potențial la creșterea riscului de Alzheimer. Poluarea luminoasă și boala Alzheimer În SUA, mai multe state au implementat măsuri de reducere a poluării luminoase. Cu toate acestea, unele părți ale țării continuă să se scalde în niveluri ridicate de lumină artificială nocturnă. Suspectând o posibilă legătură între această expunere neîncetată la lumină și sănătatea publică, cercetătorii au demarat un studiu pentru a investiga asocierea dintre poluarea luminoasă exterioară și prevalența bolii Alzheimer. „Arătăm că în Statele Unite există o asociere pozitivă între prevalența bolii Alzheimer și expunerea la lumină pe timp de noapte, în special la persoanele cu vârsta sub 65 de ani”, a remarcat autorul principal al studiului, Dr. Robin Voigt-Zuwala, profesor la Rush University Medical Center.

„Poluarea luminoasă nocturnă – un factor de mediu modificabil – poate fi un factor de risc important pentru boala Alzheimer”. Cu cât intensitatea este mai mare, cu atât riscul este mai mare? Echipa de investigație a analizat hărțile poluării luminoase din partea continentală a Statelor Unite și a luat în considerare diverse date medicale despre care se știe că influențează riscul bolii Alzheimer.

Ei au produs date care reflectă intensitatea luminii nocturne pentru fiecare stat, clasificându-le în cinci grupe în funcție de nivelul de intensitate. În rândul persoanelor în vârstă de 65 de ani și peste, constatările au evidențiat o corelație mai puternică între prevalența bolii Alzheimer și poluarea luminoasă nocturnă decât cu alți indicatori de boală stabiliți, cum ar fi abuzul de alcool, boala renală cronică, depresia și obezitatea. Deși alți factori de risc precum diabetul, hipertensiunea arterială și accidentul vascular cerebral au prezentat o asociere mai mare cu boala Alzheimer, impactul poluării luminoase a fost incontestabil. Vulnerabilitate crescută la persoanele tinere În mod interesant, această asociere a fost și mai pronunțată la populația sub 65 de ani, indicând o sensibilitate mai mare la efectele expunerii la lumină pe timp de noapte. Motivul din spatele acestei sensibilități legate de vârstă la poluarea luminoasă rămâne neclar. „Anumite genotipuri, care influențează apariția timpurie a AD, au un impact asupra răspunsului la factorii de stres biologic, ceea ce ar putea explica vulnerabilitatea crescută la efectele expunerii la lumină pe timp de noapte”, a declarat Voigt-Zuwala. „În plus, persoanele mai tinere sunt mai susceptibile de a trăi în zonele urbane și de a avea stiluri de viață care pot crește expunerea la lumină pe timp de noapte”. Tehnici de prevenire și atenuare Ca urmare a constatărilor lor, cercetătorii pledează pentru sensibilizarea sporită a publicului cu privire la efectele potențiale ale poluării luminoase. „Conștientizarea asocierii ar trebui să împuternicească oamenii – în special pe cei cu factori de risc pentru boala Alzheimer – să facă schimbări ușoare în stilul de viață”, a declarat Voigt-Zuwala. Modificările pot include utilizarea de perdele de întuneric sau dormitul cu măști de ochi, în special pentru cei care locuiesc în zone cu poluare luminoasă ridicată. În plus, expunerea internă la lumină ar fi la fel de semnificativă în acest discurs. Deși nu a fost examinată în acest studiu, cercetătorii au subliniat că lumina albastră, în special, perturbă somnul. Utilizarea filtrelor de lumină albastră, trecerea la lumină caldă și instalarea de variatoare de intensitate ar putea reduce în mod eficient expunerea la lumină în interiorul gospodăriilor. Alzheimer și calea de urmat Echipa recunoaște că studiul lor se bazează pe o subsecțiune a populației din SUA și că nu toată lumea locuiește în zone cu poluare luminoasă ridicată pe tot parcursul vieții lor. Experții au remarcat că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a explora relația complexă dintre expunerea la lumină pe timp de noapte și boala Alzheimer. Pe măsură ce cercetările continuă să descopere potențialele legături dintre boala Alzheimer și poluarea luminoasă, experții subliniază importanța adoptării unor măsuri preventive. Comunitățile pot depune eforturi pentru a reduce poluarea luminoasă exterioară prin utilizarea iluminatului stradal ecranat și prin promovarea unui cer nocturn mai întunecat, ceea ce poate contribui la minimizarea riscului de apariție a bolii Alzheimer în rândul populației. La nivel individual, ajustări simple precum reducerea expunerii la lumina albastră seara și prioritizarea unui somn de calitate pot fi vitale pentru protejarea sănătății creierului pe termen lung. Prin abordarea atât a surselor externe, cât și a celor interne de poluare luminoasă, există speranțe pentru atenuarea unuia dintre numeroșii factori legați de boala Alzheimer. Studiul este publicat în revista Frontiers in Neuroscience.

